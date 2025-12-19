Экс-глава МИД объяснил, почему Зеленский заговорил сейчас о выборах

Президент Украины заявил, что по вопросу возможных территориальных решений в рамках переговорного процесса должен высказаться народ Украины через выборы или референдум. Зеленский осознает цену ставок, которые сейчас делаются. Он осуществляет маневр политика здравого смысла.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил экс-глава МИД Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что сейчас говорится о судьбе Украины и это решение должно принять совместно общество и власть.

О чем Зеленский сигнализирует США?

Бывший глава украинского МИД объяснил, что решать нужно вместе с народом, чтобы избежать ситуации, когда общество потом может упрекнуть, что не допустило бы определенных вещей, на которые пошло руководство страны.

"Власть еще должна построить политический консенсус среди элит. Чтобы не было ситуации, которая, собственно, и привела Владимира Александровича к президентству, когда политические элиты стали против Петра Порошенко и сказали: "Ты заключил плохие соглашения. Вот ты негодяй". И его систематически за это "били" несколько лет до 2019 года. Это был один из основных пунктов предвыборной кампании Зеленского", – озвучил Кулеба.

Этого, как отметил экс-глава МИД, теперь нельзя будет допускать. Потому что если Украина будет договариваться и строить определенный конструкт, то он будет очень хрупкий. Поэтому, по его убеждению, политические элиты и общество должны объединиться и признать, что это болезненный, тяжелый, но приемлемый компромисс ради будущего страны.

Вот почему президент говорит о выборах, о референдуме. То есть он говорит, что это сейчас общая история. Плюс, этим он усиливает свою переговорную позицию. Он говорит американцам, Стивену Уиткоффу, что такое решение не может сам принимать, сразу подписывать,

– озвучил Кулеба.

По словам бывшего главы МИД Украины, все будет зависеть от того, что если мирное соглашение будет, то как элиты и украинский народ к нему отнесутся. Ведь второй, еще одной войной на внутреннее самоуничтожение из-за "плохих соглашений", как подытожил Кулеба, мы просто откроем ворота Путину для того, чтобы он нас бил изнутри.

Референдум по территориям: о чем заявляет власть?