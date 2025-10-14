Начальник рекрутинга 1-го корпуса НГУ "Азов" Юрий Гаврилишин рассказал о нынешних сложностях вокруг войны. В частности, низкий уровень ознакомления детей с военными навыками.

Так, он заметил, что общая рекрутинговая система должна начинаться со школы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для Ukrainian Witness.

Как рекрутинговая система может действовать в школе?

Сейчас инструкторы "Азова" привлечены к преподаванию предмета "Защита Украины". Они обучают как детей, так и учителей.

С этого должен начинаться собственно сам рекрутинг. Но если в Израиле эта подготовка начинается 6 – 7 класса, то у нас она начинается уже гораздо позже. Я считаю, что нет ничего плохого, если на уроках по трудовому обучению дети могли бы клепать FPV-дроны вместо того, чтобы делать кормушки для птиц,

– сказал Гаврилишин.

Этим примером он указал на недоработки в образовании. По его мнению, любой предмет в школе можно подвести под определенную военную дисциплину, например, изучать на алгебре, геометрии баллистику или артиллерийское дело.

"Мы должны понимать, что эта война у нас, если ненадолго, то она будет постоянно жить бок о бок с нами. Россия никуда не исчезнет. Смотреть на эти угрозы надо уже. И чем день, тем, мы теряем время на подготовку к будущим вызовам", – добавил Гаврилишин.

