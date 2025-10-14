Так, он заметил, что общая рекрутинговая система должна начинаться со школы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для Ukrainian Witness.

Как рекрутинговая система может действовать в школе?

Сейчас инструкторы "Азова" привлечены к преподаванию предмета "Защита Украины". Они обучают как детей, так и учителей.

С этого должен начинаться собственно сам рекрутинг. Но если в Израиле эта подготовка начинается 6 – 7 класса, то у нас она начинается уже гораздо позже. Я считаю, что нет ничего плохого, если на уроках по трудовому обучению дети могли бы клепать FPV-дроны вместо того, чтобы делать кормушки для птиц,

– сказал Гаврилишин.

Этим примером он указал на недоработки в образовании. По его мнению, любой предмет в школе можно подвести под определенную военную дисциплину, например, изучать на алгебре, геометрии баллистику или артиллерийское дело.

"Мы должны понимать, что эта война у нас, если ненадолго, то она будет постоянно жить бок о бок с нами. Россия никуда не исчезнет. Смотреть на эти угрозы надо уже. И чем день, тем, мы теряем время на подготовку к будущим вызовам", – добавил Гаврилишин.

