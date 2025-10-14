Так, він зауважив, що загальна рекрутингова система повинна починатися зі школи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його інтерв'ю для Ukrainian Witness.

Як рекрутингова система може діяти у школі?

Наразі інструктори "Азову" залучені до викладання предмет "Захист України". Вони навчають як дітей, так і вчителів.

З цього має починатися власне сам рекрутинг. Але якщо в Ізраїлі ця підготовка починається 6 – 7 класу, то у нас вона починається вже набагато пізніше. Я вважаю, що немає нічого поганого, якщо на уроках з трудового навчання діти могли б клепати FPV-дрони замість того, щоб робити годівнички для пташок,

– сказав Гаврилишин.

Цим прикладом він вказав на недопрацювання в освіті. На його думку, будь-який предмет у школі можна підвести під певну військову дисципліну, наприклад, вивчати на алгебрі, геометрії балістику або артилерійську справу.

"Ми маємо розуміти, що ця війна у нас, якщо ненадовго, то вона буде постійно жити пліч-о-пліч з нами. Росія нікуди не зникне. Дивитися на ці загрози треба вже. І чим день, тим, ми втрачаємо час на підготовку до майбутніх викликів", – додав Гаврилишин.

Інші заяви Юрія Гаврилишина