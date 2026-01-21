Ему не простят, – республиканец сообщил, насколько Трамп близок к импичменту
- Не все республиканцы поддерживают действия Трампа. Иногда даже звучат мысли об импичменте.
- Общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус сказал, близок ли Трамп к импичменту.
Политика Трампа часто удивляет не только демократов, но и республиканцев. Иногда даже звучат предположения о потенциальном импичменте для нынешнего президента США.
Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что не все республиканцы поддерживают действия Трампа. К примеру, недавно 5 сенаторов-республиканцев поддержали резолюцию, которая запретила администрации Трампа проводить новые военные операции в Венесуэле без специального разрешения от Конгресса.
Близок ли Трамп к импичменту?
Как отметил Пинкус, все это происходит на фоне угроз Трампа по Гренландии. Также он время от времени несправедливо давил на Украину в переговорном процессе по завершению войны.
Сегодня у американцев есть две проблемы на повестке дня во внешней политике. Это – Украина и Гренландия. Его действия ему боком обойдутся. Ему этого не простят,
– считает Пинкус.
При определенных условиях возможен сценарий, что в США начнут процедуру импичмента в отношении Трампа. Но пока маловероятно, что она достигнет успеха. Хотя преимущество республиканцев в Палате представителей и Сенате достаточно шаткое, но все не так просто.
Импичмент – это своеобразный двухэтапный процесс. Палата представителей играет роль прокурора. Они дают обвинения. Для этого достаточно перевеса в 1 голос. Сенат – как судья. Там оглашают приговор. Чтобы объявить импичмент, нужно две трети голосов. Это очень сложно. Почему когда-то Клинтону не объявили импичмент? Потому что не насобирали голоса,
– сказал Пинкус.
Последние заявления Трампа: коротко
- Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он снова начал говорить, что прилагает много усилий для прекращения российско-украинской войны.
- Трамп заявил, что хочет встретиться с Зеленским в Давосе. При этом президент Украины сейчас находится в Киеве.
- СМИ сообщают, что Зеленский отправится в Давос. А встреча может состояться 22 января.