Люди будут получать предупреждения о повестках и не только: Минобороны планирует обновить Резерв+

Со следующего года в приложение Резерв+ могут добавить оповещения о повестках. Такую функцию добавят по просьбе пользователей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова руководителя главного управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олега Берестового в комментарии РБК-Украина.

Что известно о функции оповещения о повестках в Резерв+?

Олег Берестовой отметил, что когда функцию уведомления о повестках запустят в Резерв+, то пользователь сможет по желанию нажать на галочку и получать информацию об отправке к нему повестки с ТЦК или о любых других сообщениях, в том числе и о рассмотрении дела о нарушении воинского учета.

В то же время граждане, которые уже нарушили воинский учет будут иметь уведомления о наличии соответствующего штрафа.

По словам Берестового, следующем году Минобороны также планирует ввести возможность постановки на воинский учет через Резерв+ или в автоматическом режиме для молодежи.

Планируется также улучшение функционала раздела с вакансиями. Система будет учитывать умения человека и предлагать работу в армии, которая подходит именно ему. Человек сам сможет вносить информацию о себе, чтобы улучшить поиск вакансий.

В будущем внедрят справедливое наказание для нарушителей воинского учета. В реестре "Оберег" автоматизируют процессы, которые касаются соответствующего наказания.

Это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрузку ненужных процессов на ТЦК и чтобы они просто управляли информацией, данным, дашбордами и вызывали тех людей и автоматически люди получали наказание, скажем так, последствия, если они не соблюдают обязанностей военнообязанных,

– пояснил Олег Берестовой.

Какие функции доступны или готовятся для пользователей Резерв+?