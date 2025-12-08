Люди будут получать предупреждения о повестках и не только: Минобороны планирует обновить Резерв+
- В приложении Резерв+ появятся оповещения о повестках и другие функции.
- Планируется улучшение функционала вакансий и автоматизация наказаний за нарушение воинского учета.
Со следующего года в приложение Резерв+ могут добавить оповещения о повестках. Такую функцию добавят по просьбе пользователей.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова руководителя главного управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олега Берестового в комментарии РБК-Украина.
К теме Отсрочки по-новому: что стоит знать о мобилизации в Украине с 1 декабря
Что известно о функции оповещения о повестках в Резерв+?
Олег Берестовой отметил, что когда функцию уведомления о повестках запустят в Резерв+, то пользователь сможет по желанию нажать на галочку и получать информацию об отправке к нему повестки с ТЦК или о любых других сообщениях, в том числе и о рассмотрении дела о нарушении воинского учета.
В то же время граждане, которые уже нарушили воинский учет будут иметь уведомления о наличии соответствующего штрафа.
По словам Берестового, следующем году Минобороны также планирует ввести возможность постановки на воинский учет через Резерв+ или в автоматическом режиме для молодежи.
Планируется также улучшение функционала раздела с вакансиями. Система будет учитывать умения человека и предлагать работу в армии, которая подходит именно ему. Человек сам сможет вносить информацию о себе, чтобы улучшить поиск вакансий.
В будущем внедрят справедливое наказание для нарушителей воинского учета. В реестре "Оберег" автоматизируют процессы, которые касаются соответствующего наказания.
Это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрузку ненужных процессов на ТЦК и чтобы они просто управляли информацией, данным, дашбордами и вызывали тех людей и автоматически люди получали наказание, скажем так, последствия, если они не соблюдают обязанностей военнообязанных,
– пояснил Олег Берестовой.
Какие функции доступны или готовятся для пользователей Резерв+?
Через приложение Резерв+ военнообязанные граждане могут оформить несколько видов отсрочек. Для этого стоит лишь загрузить в систему документы и ожидать решения ТЦК и СП. Недавно появилась возможность получения отсрочки через приложение для тех людей, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы.
Военнообязанные также могут видеть через Резерв+ находятся ли они в розыске ТЦК.
В профиль пользователя Резерв+ планируют добавить фото. Таким образом будет легче подтвердить личность, сделать этот процесс более прозрачным и быстрее проводить проверку документов.