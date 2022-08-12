В результате обстрела Запорожья погибла женщина: еще 2 человека в больнице

российские убийцы 12 августа ударили по Запорожью. Ранения получили 2 местных жителя.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он отметил, что по дороге в больницу погибла одна женщина.

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"Еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы и получают в больнице медицинскую помощь. Выражаем наши соболезнования родным и близким погибшей. Рашисты будут жестоко расплачиваться за каждую загубленную жизнь и за каждую слезу", – написал Куртев.

Что известно об обстреле Запорожья

россияне ударили по городу примерно в 19:15. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что есть разрушения инфраструктуры в Шевченковском районе. Зафиксировали 5 попаданий.

После обстрела возник пожар. Куртев отметил, что враги также попали по автозаправочной станции.

Еще один обстрел 12 августа

Враги ударили по Краматорску Донецкой области. Глава военной администрации Павел Кириленко в 20:14 сообщил о двух погибших и 13 раненых. Они все являются мирными обитателями. Известно, что оккупанты повредили минимум 20 домов.

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Краматорск обстреляли и прошлой ночью. россияне нанесли 11 ракетных ударов.

Атака по Харькову и области

Харьковская область находится под непрерывными обстрелами российских убийц. Ночью 12 августа оккупанты вражеские ракеты направили в 3 района областного центра. Всего зафиксировали 5 попаданий.

Также от обстрелов страдала Богодуховщина. В частности, атака произошла по селу Барановка в 7:30. Россияне там убили 50-летнюю женщину и ранили 28-летнего мужчину.

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Впоследствии, примерно в 12:30, враги накрыли из артиллерии поселок Золочев. Известно, что пострадал 13-летний мальчик и 83-летняя женщина. Кроме того, оккупанты повредили 2 частных дома.

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