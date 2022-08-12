Внаслідок обстрілу Запоріжжя загинула жінка: ще 2 людей у лікарні

російські вбивці 12 серпня вдарили по Запоріжжю. Поранення отримали двоє місцевих мешканців.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Він зазначив, що по дорозі до лікарні загинула одна жінка.

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"Ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані та отримують в лікарні медичну допомогу. Висловлюємо наші співчуття рідним та близьким загиблої. Рашисти жорстоко розплачуватимуться за кожне загублене життя і за кожну сльозу", – написав Куртєв.

Що відомо про обстріл Запоріжжя

росіяни вдарили по місту приблизно о 19:15. Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що є руйнування інфраструктури в Шевченківському районі. Зафіксували 5 влучень.

Після обстрілу виникла пожежа. Куртяв зазначив, що вороги також влучили по автозаправній станції.

Ще один обстріл 12 серпня

Вороги вдарили по Краматорську, що на Донеччині. Очільник військової адміністрації Павло Кириленко о 20:14 повідомив про двох загиблих та 13 поранених. Вони всі є мирними мешканцями. Відомо, що окупанти пошкодили мінімум 20 будинків.

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Краматорськ обстріляли й минулої ночі. росіяни завдали 11 ракетних ударів.

Атака по Харкову та області

Харківщина перебуває під безперервними обстрілами російських вбивць. Вночі 12 серпня окупанти ворожі ракети влучили у 3 райони обласного центру. Загалом зафіксували 5 влучень.

Також від обстрілів страждала Богодухівщина. Зокрема, атака трапилась по селу Баранівка о 7:30. Росіяни там вбили 50-річну жінку та поранили 28-річного чоловіка.

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Згодом, приблизно о 12:30, вороги накрили з артилерії селище Золочів. Відомо, що постраждав 13-річний хлопчик та 83-річна жінка. Крім того, окупанти пошкодили 2 приватних помешкання.

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