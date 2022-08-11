Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Знищили ракети близько 13:30 11 серпня.
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Куди саме мали поцілити російські "Калібри" – невідомо, також не повідомляють район у якому професійно спрацювали наші захисники.
Тим часом на Сході України продемонстрували свою майстерність і підрозділи протиповітряної оборони. Вони приземлили ворожу "пташку", повідомили у Генштабі ЗСУ. Безпілотник "Орлан-10" був ліквідований і впав посеред поля.
Напередодні збили одразу 2 безпілотники на Сході
10 серпня теж був гарний день для полювання на безпілотники. Один збили на Луганському напрямку, інший вимушено "пішов на посадку" – на Харківському.
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Коротко про свіжі втрати ворога:
- особовий склад – 43 000;
- танків – 1846;
- бойових броньованих машин – 4100;
- засоби ППО – 134;
- літаків – 232;
- гелікоптерів – 193;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 772 (+6);
- крилаті ракети – 185
- кораблі /катери – 15 та ще багато іншої техніки.
Дивіться у відео про обстріл ЗАЕС росіянами: