Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Уничтожили ракеты около 13:30 11 августа.
К теме В Воздушных силах ответили, когда Украина получит самолеты Су-25 от Северной Македонии
Также ПВО ликвидировала вражеский беспилотник
Куда именно должны были попасть российские "Калибры" – неизвестно, также не сообщают район, в котором профессионально сработали наши защитники.
Между тем, на Востоке Украины продемонстрировали свое мастерство и подразделения противовоздушной обороны. Они приземлили вражескую "птичку", сообщили в Генштабе ВСУ. Беспилотник "Орлан-10" был ликвидирован и упал посреди поля.
Накануне сбили сразу 2 беспилотника на Востоке
10 августа тоже был хороший день для охоты на беспилотники. Один сбили на Луганском направлении, другой вынужденно "пошел на посадку" – на Харьковском.
Больше об этом здесь россияне потеряли 6,5 миллиона в небе над Одесской областью – Братчук об уничтожении крылатой ракеты
Коротко о свежих потерях врага:
- личный состав – 43 000;
- танков – 1846;
- боевых бронированных машин – 4100;
- средств ПВО – 134;
- самолетов – 232;
- вертолетов – 193;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6);
- крылатых ракет – 185
- кораблей /катеров – 15 и много другой техники.
Смотрите в видео об обстреле ЗАЭС россиянами: