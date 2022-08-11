Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ . Уничтожили ракеты около 13:30 11 августа.

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Также ПВО ликвидировала вражеский беспилотник

Куда именно должны были попасть российские "Калибры" – неизвестно, также не сообщают район, в котором профессионально сработали наши защитники.

Между тем, на Востоке Украины продемонстрировали свое мастерство и подразделения противовоздушной обороны. Они приземлили вражескую "птичку", сообщили в Генштабе ВСУ . Беспилотник "Орлан-10" был ликвидирован и упал посреди поля.

Накануне сбили сразу 2 беспилотника на Востоке

10 августа тоже был хороший день для охоты на беспилотники. Один сбили на Луганском направлении, другой вынужденно "пошел на посадку" – на Харьковском.

Важно! 8 августа украинским защитникам удалось сбить сразу 4 ракеты: одну над Одесской областью и три – над Черкасской. Только на одесскую ракету враги потратили 6,5 миллиона долларов.

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Коротко о свежих потерях врага:

личный состав – 43 000;

танков – 1846;

боевых бронированных машин – 4100;

средств ПВО – 134;

самолетов – 232;

вертолетов – 193;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6);

крылатых ракет – 185

кораблей /катеров – 15 и много другой техники.