Так, Повітряні сили Збройних Сил України знайшли уламки ракети "Калібр", яку збили наші захисники. Відомо, що російські окупанти її випустили 8 серпня 2022 року о 10 годині ранку, передає 24 канал.

Увага По військових об'єктах Вінниччини окупанти гатили з гіперзвукових ракет "Кинджал"

100% ефективність перехоплення ракет

Українські оборонці сьогодні вкотре довели ефективність перехоплення цих ракет "Калібр", які росіяни запустили з акваторії Чорного моря.

Загалом нині окупанти випустили 4 крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Протиповітряна оборона ЗСУ збила усі цілі.

Одну ракету знищили на Одещині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь".

Три інші – ліквідували в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".

Що таке ракети "Калібр", якими окупанти гатять по Україні, і чому вони небезпечні

Крилата ракета ЗМ-54 "Калібр" має довжину від 6,2 до 8,2 метра. Її маса сягає від 1 800 до 2 300 кілограмів. Бойова частина – від 200 до 450 кілограмів.

"Калібр" може вражати цілі на відстані від 200 до 2500 кілометрів.

До об'єкта ракета летить на наднизьких висотах – всього 10 – 20 метрів над поверхнею землі. Тобто, звук ракети чути разом з вибухом. Коли людина чує удар, часу сховатися в укриття вже не буде.

Уламки ракети "Калібр" / Фото Повітряних сил ЗСУ

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