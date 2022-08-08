Страшний сон російських літунів

А Повітряні Сили ЗСУ зробили так, що в глибину повітряного простору України пілотована авіація ворога боїться заходити від слова взагалі. І тому є лише терор крилатими ракетами, які перехоплюють із середньою ефективністю 1/5 – 1/3 від кількості запущених.

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Із одного боку те, що ворог не захопив домінування в повітрі, – це брак підготовки, досвіду і кваліфікації противника. А із іншого боку – це наслідок покращеної підготовки Повітряних Сил ЗСУ із 2014 року.

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Бо якби ворог таки захопив домінування в повітрі через нашу тотальну слабкість, то велика війна зовсім по-іншому йшла б.

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Зараз же ж ключове завдання щодо Повітряних Сил ЗСУ – це всіма правдами і неправдами йти до того, щоб наші партнери дали нам поліфункціональні винищувачі 4-го покоління і ми почали переходити на західні зенітно-ракетні середнього радіусу.

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