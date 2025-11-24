Переговоры в Женеве: какие компромиссы уже есть, и что спорное должны обсудить Зеленский и Трамп
- Украинская и американская делегации согласовали большинство пунктов мирного плана США, в частности вопрос численности армии и обмена пленными.
- Спорными остаются вопросы о территории и невступлении Украины в НАТО, которые планируется обсудить на уровне президентов Украины и США.
Американской и украинской делегациям удалось согласовать большинство норм мирного плана Соединенных Штатов, а значительную часть из спорных вопросов стороны смогли скорректировать.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
Что изменилось после переговоров в Женеве?
Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с украинской стороной сообщил, что мирный план претерпит изменения. По его словам, эта встреча была "наиболее продуктивной за все 10 месяцев работы" над мирным процессом.
Соответствующее заявление сделал и глава украинской делегации на переговорах в Женеве Андрей Ермак. По данным издания, стороны согласовали большинство норм американского плана, а значительную часть из спорных вопросов скорректировали.
Среди пунктов, которых претерпели изменения, оказались вопросы относительно численности украинской армии, Запорожской атомной электростанции, формата обмена пленными между Украиной и Россией, а также возвращения осужденных.
Спорными остаются вопросы, касающиеся территорий и закрепления невступления Украины в НАТО в Конституции. Их, по словам собеседников, должны вынести и обсудить на уровне президентов Украины и США.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа, как предполагают, может состояться уже в течение этой или следующей недели, однако четкой договоренности о дате во время переговоров в Женеве согласовано не было.
Что ожидают в дальнейшем?
Агентство Reuters сообщило, что Вашингтон и Киев намерены продолжить работу 24 ноября над планом прекращения войны с Россией. В совместном заявлении отметили, что они разработали "усовершенствованные мирные рамки".
Financial Times сообщает, что Украина вряд ли согласится вывести войска из Донецкой области, потому что это вызовет возмущение общества и дестабилизирует ситуацию в стране. Мирный план Трампа содержит противоречивые предложения.
Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала говорит, что развитие текущей ситуации зависит исключительно от Украины, темпов производства отечественного вооружения, интенсивности и точности ударов по России.