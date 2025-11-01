Глава Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр" обратился к россиянам и заверил их, что блэкаут – это совсем не страшно. Он отметил, что это "лишь немного каких-то неудобств".

А также посоветовал оккупантам "привыкать всей болотной территорией". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мадьяра".

Как глава СБС обратился к россиянам?

По словам "Мадьяра" птицы СБС вместе с другими составляющими глубинного поражения Сил обороны Украины обещают россиянам "стремительную, хоть и несколько вынужденную адаптацию" к блэкауту.

Но вы справитесь: "спички, фонарики, свечки". Кстати, воспользуйтесь внепланово и своими любимыми гирляндами на батарейках,

– заявил глава СБС.

Он также добавил, что Силы беспилотных систем не будут информировать о каждом достижении и посоветовал ориентироваться по принципу "светло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно". "Мадьяр" отметил, что бензин в России уже становится дефицитным, а газ и нефть – быстросгораемыми.

Спикер Военно-Морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона отметил, что ВМС также способствуют блэкауту в России, ведь имеют на вооружении ракеты "Нептун", что может повлечь серьезные последствия для россиян.

Какие последствия атак на Россию: коротко о главном