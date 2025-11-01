"Спічкі, фонарікі, свєчки": очільник СБС "Мадяр" анонсував блекаут у Росії
- Очільник Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" запевнив росіян, що блекаут – це лише "незручності".
- Він порадив росіянам адаптуватися до відсутності світла та тепла, використовуючи "спічкі, фонарікі, свєчки" та гірлянди на батарейках.
Очільник Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" звернувся до росіян і запевнив їх, що блекаут – це зовсім не страшно. Він зазначив, що це "лише трохи якихось незручностей".
А також порадив окупантам "призвичаюватися всією болотною територією". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мадяра".
Дивіться також Захист не допоміг: ГУР успішно атакувало нафтопродуктопровід у Московській області
Як очільник СБС звернувся до росіян?
За словами "Мадяра" птахи СБС разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють росіянам "стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію" до блекауту.
Але ви впораєтеся: "спічкі, фонарікі, свєчки". До речі, скористайтеся позапланово і своїми улюбленими гірляндами на батарейках,
– заявив очільник СБС.
Він також додав, що Сили безпілотних систем не будуть інформувати про кожне досягнення і порадив орієнтуватися за принципом "світло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно". "Мадяр" зазначив, що бензин у Росії вже стає дефіцитним, а газ та нафта – швидкозгореними.
Речник Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону зазначив, що ВМС також сприяють блекауту в Росії, адже мають на озброєнні ракети "Нептун", що може спричинити серйозні наслідки для росіян.
Які наслідки атак на Росію: коротко про головне
- 31 жовтня у Московській області відбулося масове відключення світла після появи невідомих дронів, що літали над регіоном. Тоді російська влада заявила про аварійну ситуацію та повідомила про нібито "збиття 38 українських безпілотників силами ППО".
- Згодом у мережі з'явилося відео, як жителі Жуковського сидять без світла. Місто буквально поринуло в темряву, а жителі багатоповерхівок розважаються ліхтариками, підсвічуючи фасади чи вікна.
- Окрім цього, 31 жовтня ГУР підірвало нафтопродуктопровід "Кольцевой" у Московській області, який забезпечував російську окупаційну армію. Об'єкт повністю виведений з ладу.
- Також у російських містах Владімір і Ярославль дрони атакували енергетичні об'єкти. Йдеться про підстанцію "Владімірская" та НПЗ "Славнефть-ЯНОС".