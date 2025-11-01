"Спічкі, фонарікі, свєчки": очільник СБС "Мадяр" анонсував блекаут у Росії

Очільник Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" звернувся до росіян і запевнив їх, що блекаут – це зовсім не страшно. Він зазначив, що це "лише трохи якихось незручностей".

А також порадив окупантам "призвичаюватися всією болотною територією". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мадяра".

Як очільник СБС звернувся до росіян?

За словами "Мадяра" птахи СБС разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють росіянам "стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію" до блекауту.

Але ви впораєтеся: "спічкі, фонарікі, свєчки". До речі, скористайтеся позапланово і своїми улюбленими гірляндами на батарейках,

– заявив очільник СБС.

Він також додав, що Сили безпілотних систем не будуть інформувати про кожне досягнення і порадив орієнтуватися за принципом "світло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно". "Мадяр" зазначив, що бензин у Росії вже стає дефіцитним, а газ та нафта – швидкозгореними.

Речник Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону зазначив, що ВМС також сприяють блекауту в Росії, адже мають на озброєнні ракети "Нептун", що може спричинити серйозні наслідки для росіян.

Які наслідки атак на Росію: коротко про головне