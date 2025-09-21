Славянск потерял еще одного защитника. На войне против России погиб снайпер Роман Марко.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Славянской МВА Вадима Ляха.

Что известно о Романе Марке?

Так, Роман Марко погиб 9 октября 2022 года. Стрелок-снайпер мотопехотного отделения воинской части А2988 длительное время считался пропавшим без вести. Его тело передали в Украину во время обмена.

Роман родился 9 февраля 1972 года в селе Перегинское на Ивано-Франковщине. Сразу после школы защитник переехал в Славянск получать высшее образование. Окончил филологический факультет Славянского государственного педагогического института, получив специальность учителя украинского языка и литературы. Два года работал преподавателем в вузе.

Роман Марко учил незрячих детей / фото Вадима Ляха

С 1997-го года Роман работал в Славянской специальной общеобразовательной школе-интернате для незрячих и слабовидящих детей № 23.

Коллеги рассказывают, что он отдавал воспитанникам все свое сердце, знания и любовь к украинскому языку и национальной культуре. Для многих поколений учеников он стал не только педагогом, но и другом, примером человечности, искренности и доброты.

Роман был очень ответственным и доброжелательным человеком, любящим мужем и отцом. Всегда приходил на помощь всем, кто в этом нуждался. Увлекался музыкой, поэзией, резьбой по дереву. Писал стихи,

– вспоминает его жена Надежда Марко.

В армию Роман Марко пошел после начала полномасштабного вторжения. Свой последний бой дал в районе села Первомайское Покровского района.

Роман Марко стал на защиту Украины в 2022 году / фото Вадима Ляха

Похоронили защитника 19 сентября на Северном кладбище. У него остались жена, две родные сестры и два сына, один из которых тоже служит в ВСУ.

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память Герою!

