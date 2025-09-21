Слов'янськ втратив ще одного захисника. На війні проти Росії загинув снайпер Роман Марко.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Слов'янської МВА Вадима Ляха.

Що відомо про Романа Марка?

Так, Роман Марко загинув 9 жовтня 2022 року. Стрілець-снайпер мотопіхотного відділення військової частини А2988 тривалий час вважався зниклим безвісти. Його тіло передали до України під час обміну.

Роман народився 9 лютого 1972 року в селі Перегінське на Івано-Франківщині. Одразу після школи захисник переїхав у Слов'янськ здобувати вищу озвіту. Закінчив філологічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту, отримавши спеціальність вчителя української мови та літератури. Два роки працював викладачем у виші.

Роман Марко вчив незрячих дітей / фото Вадима Ляха

З 1997-го року Роман працював у Слов’янській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті для незрячих та слабозорих дітей № 23.

Колеги розповідають, що він віддавав вихованцям все своє серце, знання та любов до української мови та національної культури. Для багатьох поколінь учнів він став не лише педагогом, а й другом, прикладом людяності, щирості та доброти.

Роман був дуже відповідальною та доброзичливою людиною, люблячим чоловіком та батьком. Завжди приходив на допомогу всім, хто цього потребував. Захоплювався музикою, поезією, різьбленням по дереву. Писав вірші,

– пригадує його дружина Надія Марко.

До війська Роман Марко пішов після початку повномасштабного вторгнення. Свій останній бій дав у районі села Первомайське Покровського району.

Роман Марко став на захист України у 2022 році / фото Вадима Ляха

Поховали захисника 19 вересня на Північному кладовищі. У нього залишились дружина, дві рідні сестри та два сини, один з яких теж служить у ЗСУ.

Редакція висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять Герою!

