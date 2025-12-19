Айфон от Фонда 24 передарили пострадавшему от атаки России 11-летнему Роману Олексиву

Фонд 24 Канала постоянно проводит сборы на ВСУ. В последнее время среди всех донатеров еще и разыгрываем айфоны. Но один из выигранных смартфонов оказался не в руках победителей, и на то есть причина.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Романа Олексива.

Почему победители розыгрыша от Фонда 24 отказались от приза?

Во время одного из благотворительных сборов на авто для ВСУ Сергей и Марина из Одессы выиграли айфон. Но они решили отказаться от подарка в пользу 11-летнего Романа Олексива из Львова и написали письмо в Фонд 24.

Для нас новость о выигрыше приза оказалась совсем неожиданной. Этим письмом мы хотим обратиться в Фонд "24" с просьбой помочь нам передать этот приз 11-летнему мальчику из Львова – Роману Олексиву, который потерял свою маму и получил тяжелые ранения и ожоги во время ракетного удара оккупантов по больнице в Виннице 14 июля 2022 года,

– говорится в письме.

Такое решение супруги приняли после того, как услышали выступление Романа в Брюсселе перед представителями Европарламента.

"Мы искренне верим, что безумный российский диктатор и все причастные к преступлениям против Украины понесут справедливое наказание. К сожалению, этот приз, как и любой материальный подарок, не способен компенсировать пережитое горе, травмы и лишения. Мы лишь хотим, чтобы Роман чувствовал поддержку и участие своих соотечественников – пусть даже таким незначительным способом", – написали Сергей и Марина.



Ромчик с подарком / Фото со страницы Романа Олексива

Сегодня в руках у Ромчика – iPhone 16 с особой историей. Этот телефон был разыгран Фондом "24" в благотворительном сборе на авто для ВСУ. Победителями стали Сергей и Марина из Одессы. После просмотра выступления Ромы в Европарламенте они решили не оставлять подарок себе, а передать его Роме – как знак большой поддержки. Мы искренне благодарны Фонду "24", волонтерской инициативе 24 Канала и Сергею и Марине за этот светлый поступок,

– говорится на странице мальчика.

Там отметили, что это больше, чем просто подарок, и поблагодарили за добро.

Кто такой Роман Олексив?

О мальчике узнала вся Украина 14 июля 2022 года. К сожалению, это было связано с трагическими событиями.

В тот день Россия ударила по Виннице, забрав жизнь Галины, мама Романа. Ребенку было 7 лет.

Роман получил 45 процентов ожогов тела, которые иногда достигали костей. У него были ракетные обломки в черепе, обгоревшие лицо, верхние и нижние конечности, дыхательные пути, закрытый перелом левой руки.

Мальчик два года носил специальную компрессионную маску на лице, перчатки и колготы, которые должны были сдержать рост рубцов. За эти годы перенес 35 операций. В Германии проходил длительное лечение и восстановление, а реабилитация Ромы еще продолжается.

В ней, в частности, помогает музыка – парень из музыкальной семьи. Весной 2025 года он одержал победу на международном конкурсе баянистов-аккордеонистов InterSvitiaz Accomusic 2025, а в ноябре принял участие в соревнованиях по бальным танцам "The Legend of Golden Lviv".

В ноябре Зеленский наградил Романа Олексива знаком отличия "Будущее Украины" за "проявление личной храбрости, отваги, стойкости, патриотизма, активную гражданскую позицию, волонтерскую деятельность, отстаивание общечеловеческих ценностей, национальных интересов Украины и ее достойного будущего".