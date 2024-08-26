Оккупанта ликвидировали во время его пробежки. Это произошло в Краснодаре 10 июля 2023 года.

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Почему к ликвидации Ржицкого может быть причастно ГУР

Станислав Ржицкий работал заместителем начальника городского отдела по мобилизационной работе. Но, конечно же, поплатился не за это, а за свое прошлое. Он командовал подводной лодкой "Алроса", а после ее отправки на модернизацию был назначен командиром "Краснодара".

Эти подводные лодки способны нести крылатые ракеты типа "Калибр" – и Ржицкий отдавал приказы бить из них по мирным украинским городам.

Украинские чиновники никогда официально не заявляли о причастности ГУР или других спецслужб страны к ликвидации российского военного преступника, которым, безусловно, был Ржицкий. Однако источники NV указывают, что за событиями в краснодарском парке стоит именно военная разведка. И ее специалисты отличились не только в этой тайной операции,

– говорится в материале.

Речь о том, что перед ликвидацией Ржицкого был взорван другой преступник – Владимир Епифанов, помощник "вице-премьера" оккупированной Запорожской области.

"Коллаборационист и два пассажира легкового автомобиля как минимум получили серьезные ожоги. Дальнейшая судьба Епифанова неизвестна", – отметили медийщики.

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Кто именно из ГУР мог застрелить Ржицкого

NV поговорили на условиях анонимности с офицером ГУР с позывным "Харцыз". И предположили, что он может быть причастен к подобным операциям, ведь работает в департаменте специальных активных мероприятий ГУР.

Офицер воздержался от комментариев, но сообщил: его подразделение тайно действует на оккупированных территориях Украины и в самой России. Если конкретнее – бойцы ищут людей, которые были бы согласны сотрудничать с ГУР "по разным вопросам".

Можно сказать, что это такое условное "партизанское движение", которое построено вертикально. То есть каждый агент не знает другого, но в целом они выполняют наши задачи – и разведывательные, и боевые,

– рассказал "Харцыз".