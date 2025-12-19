Айфон, який розігрував Фонд 24, передарували Роману Олексіву зі Львова

Фонд 24 Каналу постійно проводить збори на ЗСУ. Останнім часом серед усіх донатерів ще й розігруємо айфони. Та один із виграних смартфонів опинився не в руках переможців, і на це є причина.

Чому переможці розіграшу від Фонду 24 відмовилися від призу?

Під час одного з благодійних зборів на авто для ЗСУ Сергій і Марина з Одеси виграли айфон. Та вони вирішили відмовитися від подарунка на користь 11-річного Романа Олексіва зі Львова та написали листа у Фонд 24.

Для нас новина про виграш призу виявилася зовсім несподіваною. Цим листом ми хочемо звернутися до Фонду "24" з проханням допомогти нам передати цей приз 11-річному хлопчику зі Львова – Роману Алексєєву, який втратив свою маму та отримав тяжкі поранення і опіки під час ракетного удару окупантів по лікарні у Вінниці 14 липня 2022 року,

– мовиться в листі.

Таке рішення подружжя ухвалило після того, як почуло виступ Романа в Брюсселі перед представниками Європарламенту.

"Ми щиро віримо, що безумний російський диктатор і всі причетні до злочинів проти України понесуть справедливе покарання. На жаль, цей приз, як і будь-який матеріальний подарунок, не здатний компенсувати пережите горе, травми та позбавлення. Ми лише хочемо, щоб Роман відчував підтримку і участь своїх співвітчизників – хай навіть таким незначним способом", – написали Сергій і Марина.



Ромчик із подарунком / Фото зі сторінки Романа Олексіва

Сьогодні в руках у Ромчика – iPhone 16 з особливою історією. Цей телефон був розіграний Фондом "24" у благодійному зборі на авто для ЗСУ. Переможцями стали Сергій і Марина з Одеси. Після перегляду виступу Ромчика в Європарламенті вони вирішили не залишати подарунок собі, а передати його Ромчикові – як знак великої підтримки. Ми щиро вдячні Фонду "24", волонтерській ініціативі 24 Каналу та Сергію і Марині за цей світлий вчинок,

– мовиться на сторінці хлопчика.

Там відзначили, що це більше, ніж просто подарунок, і подякували за добро.

Хто такий Роман Олексів?

Про хлопчика дізналася вся Україна 14 липня 2022 року. На жаль, це було пов'язано з трагічними подіями.

Того дня Росія вдарила по Вінниці, забравши життя Галини, мама Романа. Дитині було 7.

Роман дістав 45 відсотків опіків тіла, які подекуди сягали кісток. В нього були ракетні уламки в черепі, обгорілі обличчя, верхні та нижні кінцівки, дихальні шляхи, закритий перелом лівої руки.

Хлопчик два роки носив спеціальну компресійну маску на обличчі, рукавиці та колготи, які мали стримати ріст рубців. За ці роки переніс 35 операцій. У Німеччині проходив тривале лікування та відновлення, а реабілітація Ромчика ще триває.

В ній, зокрема, допомагає музика – хлопець з музичної родини. Навесні 2025 року він здобув перемогу на міжнародному конкурсі баяністів-акордеоністів InterSvitiaz Accomusic 2025, а в листопаді взяв участь у змаганнях із бальних танців "The Legend of Golden Lviv".

У листопаді Зеленський нагородив Романа Олексіва відзнакою "Майбутнє України" за "прояв особистої хоробрості, відваги, стійкості, патріотизму, активну громадянську позицію, волонтерську діяльність, відстоювання загальнолюдських цінностей, національних інтересів України та її гідного майбутнього".