У него треснула черепная коробка, – адвокат семьи, у которой умер сын после пребывания в ТЦК
- 43-летний Роман Сопин был мобилизован, однако уже через пол дня попал в больницу с серьезной травмой черепа и умер.
- Адвокат семьи погибшего Александр Протас не верит, что это произошло случайно, и требует объективного расследования правоохранительными органами.
В Киеве мобилизовали 43-летнего Романа Сопина, а уже через полдня он попал в больницу с серьезной травмой и умер. У мужчины была травмирована черепная коробка.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал адвокат семьи погибшего Александр Протас. Он не верит, что это случайность.
К теме Был в ТЦК, а на следующий день оказался в больнице: в Киеве после мобилизации умер мужчина
"Травма действительно страшная. Это чувствительные слова, но треснула черепная коробка. Представьте себе силу удара, чтобы у здорового мужчины треснула черепная коробка. Человек до 43 лет ходил, у него все было в порядке. Он никогда не обращался ни с какими приступами никуда. Вдруг, попав в Подольское ТЦК города Киева, человек через пол дня оказался в больнице скорой помощи с ужасной травмой", – сказал он.
Какие детали рассказал адвокат?
Александр Протас 21 октября стал помогать семье погибшего. Он отметил, что не позднее 24 часов, когда стало известно о совершении преступления, полиция должна была возбудить уголовное производство, зарегистрировать его, внести в Единый реестр досудебного расследования, назначить группу следователей и начать следственные действия. По состоянию на вторник этого не было сделано.
Думаю, что даже если и произошло какое-то случайное событие, то все равно есть руководитель, который должен за это ответить, почему на его территории произошло такое событие, если он не хочет выяснять, кто именно нанес такую страшную травму,
– подчеркнул он.
Однако, по его мнению, вряд ли это произошло случайно. Поэтому должна быть подобающая реакция правоохранительных органов, объективное расследование.
Потому что 10 человек – это очень мало. Там было более 20 человек в помещении, где происходило это событие. Был конфликт. Мне об этом сообщили. Потому пусть говорят правду, а мы будем надеяться на объективность этого расследования. Виновные должны понести наказание,
– подчеркнул адвокат.
Что известно о гибели Романа Сопина?
- 18 октября 43-летнего Романа Сопина задержали служащие ТЦК в Киеве и отправили на военно-врачебную комиссию. Уже на следующий день родным позвонили из больницы и сообщили, что мужчина попал к ним с закрытой черепно-мозговой травмой. Ему безотлагательно сделали трепанацию черепа. Позже стало известно, что, к сожалению, он умер.
- Ведущая Дарья Трунова написала, что полиция Подольского района долго не открывала уголовное производство. Родители Романа Сопина подали заявление в Государственное бюро расследований по статьям: умышленное телесное повреждение, незаконное лишение свободы и небрежное отношение к военной службе.
- 24 октября полиция Киева открыла уголовное производство по факту гибели мужчины. По данным правоохранителей, он получил травмы в помещении распределительного пункта. Якобы он упал на пол и травмировался. Другие мобилизованные пытались оказать ему медицинскую помощь. Полицейские опросили более десяти свидетелей.