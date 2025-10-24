У нього тріснула черепна коробка, – адвокат сім'ї, у якій помер син після перебування в ТЦК

У Києві мобілізували 43-річного Романа Сопіна, а вже за пів дня він потрапив у лікарню з серйозною травмою та помер. У чоловіка була травмована черепна коробка.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів адвокат сім'ї загиблого Олександр Протас. Він не вірить, що це випадковість.

"Травма дійсно страшна. Це чутливі слова, але тріснула черепна коробка. Уявіть собі силу удару, щоб у здорового чоловіка тріснула черепна коробка. Людина до 43 років ходила, у неї все було гаразд. Вона ніколи не зверталася ні з якими нападами нікуди. Раптом, потрапивши у Подільське ТЦК міста Києва, людина через пів дня опинилася в лікарні швидкої допомоги з жахливою травмою", – сказав він.

Які деталі розповів адвокат?

Олександр Протас 21 жовтня почав допомагати родині загиблого. Він зазначив, що не пізніше 24 годин, коли стало відомо про вчинення злочину, поліція повинна була розпочати кримінальне провадження, зареєструвати його, внести в Єдиний реєстр досудового розслідування, призначити групу слідчих та розпочати слідчі дії. Станом на вівторок цього не було зроблено.

Думаю, що навіть якщо і відбулась якась випадкова подія, то все одно є керівник, який має за це відповісти, чому на його території відбулася така подія, якщо він не хоче з'ясовувати, хто саме спричинив таку страшну травму,

– підкреслив він.

Однак, на його думку, навряд чи це відбулося випадково. Тому повинна бути належна реакція правоохоронних органів, об'єктивне розслідування.

Бо 10 людей – це дуже мало. Там було понад 20 осіб у приміщенні, де відбувалась ця подія. Був конфлікт. Мені про це вже повідомили. Тому нехай кажуть правду, а ми будемо сподіватися на об'єктивність цього розслідування. Винні мають понести покарання,

– наголосив адвокат.

Що відомо про загибель Романа Сопіна?