Укр Рус
24 Канал Новости Украины Потеряла второго сына: в Житомире попрощались с военным, пропавшим без вести на Курщине
5 октября, 08:34
5

Потеряла второго сына: в Житомире попрощались с военным, пропавшим без вести на Курщине

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • В Житомире 2 октября попрощались с военным Романом Тарасенко, который пропал без вести в марте во время операции в Курской области.
  • Роман Тарасенко родился в многодетной семье в селе Бараши Житомирской области, получил образование в Житомире и служил в ВСУ.

В Житомире 2 октября попрощались с 32-летним военным Романом Тарасенко. Мужчина пропал без вести в марте этого года, во время операции в Курской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Житомирский городской совет.

Смотрите также Погиб в окружении кадыровцев: история Виктора Медяника, который снял на камеру свой последний бой

Что известно о Романе Тарасенко?

В четверг, 2 октября, в Житомире попрощались с защитником Романом Тарасенко. Путь защитника домой занял семь месяцев: свой последний бой он принял на Курщине еще 2 марта. С тех пор считался пропавшим без вести.

Роман Тарасенко погиб на Курщине / фото матери защитника

Как рассказали в городском совете, Роман родом из села Бараши на Житомирщине. Родился в многодетной семье, начальное образование получил в местной школе. После переезда в Житомир закончил ООШ №32. Впоследствии выучился на автослесаря-наладчика и пошел на срочную военную службу в рядах ВСУ.

Роман всегда стремился развиваться и быть полезным обществу. Он закончил Житомирскую академию полиции, стал кинологом в кинологическом центре ГУНП в Житомирской области. Работал вместе с братом на строительстве, занимался спортом, любил плавание, животных и природу. Его доброжелательность, открытость и искренность делали его душой компании. Он всегда там, где нужна помощь, поддержка другим,
– указано в сообщении.

Защитник имел двух дочерей – Софию и Валентину, – которые были его самой большой гордостью и любовью. Чтобы обеспечить им счастливое и мирное детство, Роман мечтал построить собственный дом.

В армию Герой присоединился в 2024 году, став частью славной ОДШПБ. Он боролся мужественно и преданно, делая все возможное, чтобы приблизить победу. За отвагу награжден медалью "Ветеран войны – участник боевых действий".

Мать защитника долгое время пыталась найти хоть какую-то весть о своем сыне. Писала, что он исчез в Суджанском районе Курской области.

"У меня двойная боль, потому что за один год я похоронила двух сыновей – Игоря и Рому. Люблю вас, мои родненькие. Царство вам Небесное и вечный покой", – написала Валентина Светлова накануне похорон своего сына-Героя.

Другие потери Украины на войне

  • На передовой погиб фанат Карпат Руслан Загурский, известный под позывным "Хабиб". Он воевал в 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде. В армию присоединился еще в начале полномасштабной войны.

  • Защищая Украину от российских захватчиков погиб преданный фанат киевского Динамо Никита Гончаренко. Свой последний бой защитник дал возле села Филиал, что на Днепропетровщине.

  • На Покровском направлении погиб командир разведывательного отделения мотопехотного батальона одной из воинских частей Николай Щеглунов. Его жизнь оборвалась 26 сентября.