Втратила другого сина: у Житомирі попрощалися з військовим, що зник безвісти на Курщині
- У Житомирі 2 жовтня попрощалися з військовим Романом Тарасенком, який зник безвісти у березні під час операції в Курській області.
- Роман Тарасенко народився у багатодітній родині в селі Бараші на Житомирщині, здобув освіту в Житомирі та служив у ЗСУ.
У Житомирі 2 жовтня попрощалися з 32-річним військовим Романом Тарасенком. Чоловік зник безвісти у березні цього року, під час операції у Курській області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Житомирську міську раду.
Що відомо про Романа Тарасенка?
У четвер, 2 жовтня, у Житомирі попрощалися з захисником Романом Тарасенком. Шлях захисника додому зайняв сім місяців: свій останній бій він прийняв на Курщині ще 2 березня. З того часу вважався зниклим безвісти.
Роман Тарасенко загинув на Курщині / фото матері захисника
Як розповіли у міській раді, Роман родом з села Бараші на Житомирщині. Народився у багатодітній родині, початкову освіту здобув у місцевій школі. Після переїзду у Житомира закінчив ЗОШ №32. Згодом вивчився на автослюсаря-налагоджувальника і пішов на строкову військову службу у лавах ЗСУ.
Роман завжди прагнув розвиватися та бути корисним суспільству. Він закінчив Житомирську академію поліції, став кінологом у кінологічному центрі ГУНП у Житомирській області. Працював разом із братом на будівництві, займався спортом, любив плавання, тварин і природу. Його доброзичливість, відкритість і щирість робили його душею компанії. Він завжди там, де потрібна допомога, підтримка іншим,
– вказано у повідомленні.
Захисник мав двох донечок – Софію та Валентину, – які були його найбільшою гордістю та любов'ю. Аби забезпечити їм щасливе та мирне дитинство, Роман мріяв збудувати власний дім.
До війська Герой долучився у 2024 році, ставши частиною славетної ОДШПБ. Він боровся мужньо і віддано, роблячи все можливе, аби наблизити перемогу. За відвагу нагороджений медаллю "Ветеран війни – учасник бойових дій".
Мати захисника довгий час намагалася віднайти хоч якусь звістку про свого сина. Писала, що він зник у Суджанському районі Курщини.
"У мене подвійний біль, бо за один рік я поховала двох синів – Ігоря та Ромочку. Люблю вас, мої рідненькі. Царство вам Небесне і вічний спокій", – написала Валентина Свєтлова напередодні похорону свого сина-Героя.
Інші втрати України на війні
На передовій загинув фанат Карпат Руслан Загурський, відомий під позивним "Хабіб". Він воював у 125-й окремій важкій механізованій бригаді. До війська долучився ще на початку повномасштабної війни.
Захищаючи Україну від російських загарбників загинув відданий фанат київського Динамо Микита Гончаренко. Свій останній бій захисник дав біля села Філія, що на Дніпропетровщині.
На Покровському напрямку загинув командир розвідувального відділення мотопіхотного батальйону однієї з військових частин Микола Щеглунов. Його життя обірвалося 26 вересня.