У Житомирі 2 жовтня попрощалися з 32-річним військовим Романом Тарасенком. Чоловік зник безвісти у березні цього року, під час операції у Курській області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Житомирську міську раду.

Дивіться також Загинув в оточенні кадирівців: історія Віктора Медяника, який зняв на камеру свій останній бій

Що відомо про Романа Тарасенка?

У четвер, 2 жовтня, у Житомирі попрощалися з захисником Романом Тарасенком. Шлях захисника додому зайняв сім місяців: свій останній бій він прийняв на Курщині ще 2 березня. З того часу вважався зниклим безвісти.

Роман Тарасенко загинув на Курщині / фото матері захисника

Як розповіли у міській раді, Роман родом з села Бараші на Житомирщині. Народився у багатодітній родині, початкову освіту здобув у місцевій школі. Після переїзду у Житомира закінчив ЗОШ №32. Згодом вивчився на автослюсаря-налагоджувальника і пішов на строкову військову службу у лавах ЗСУ.