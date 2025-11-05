У России – колоссальная зависимость от 2 стран, и это может сыграть злую шутку с Путиным

Несмотря на санкции против страны-агрессора, есть государства, которые открыто или нет помогают России. Это дает возможность россиянам поддерживать военно-промышленный комплекс для продолжения войны на территории Украины. Однако изменение геополитического вектора мировых лидеров может ударить по Кремлю.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, политический эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что у России есть колоссальная зависимость от двух стран. Они помогают россиянам военно и экономически иметь возможности и дальше вести войну против нашего государства.

От каких стран зависит Россия?

Александр Мусиенко отметил, что за время полномасштабного вторжения России на территорию Украины Кремль больше всего поддерживали Северная Корея и Китай. Говорится о поставках вооружения, боеприпасов и всего остального, чем эти государства помогают Владимиру Путину.

Отличие между Китаем и Северной Кореей заключается лишь в том, что китайцы помогают России не открыто. Политический эксперт отметил, что они это делают хитро, прикрываясь технологиями двойного назначения.

Мол, Китай торгует с Россией элементами электроники или двигателями для дронов, которые россияне якобы должны были использовать в сельском хозяйстве.

Это продолжается до того момента, пока китайские компании не ловят за руку финансовые институты Запада, с которыми эти же китайские компании предпочли бы развивать сотрудничество,

– сказал Мусиенко.

Украина, изучая российское оружие, которое атакует территорию нашего государства, акцентирует именно на элементах, которые России продают Китай или другие страны. Это важная работа, которая способствует уменьшению возможностей России изготавливать технику для войны.

Политический эксперт также подчеркнул, что, несмотря на поддержку России, Китай не помогает Кремлю сполна. Поддержка является довольно ограниченной, ведь Пекин не заинтересован, чтобы россияне получали значительные победы. Китайским властям выгодно ослабление России, чтобы эксплуатировать ее в своих целях.

Со временем Пекин вообще может прекратить помощь Кремлю. Это станет возможным при условии, если китайские власти выберут курс на Запад и сотрудничество с США. В таком случае России будет крайне сложно удерживать собственный оборонно-промышленный комплекс.

