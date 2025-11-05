У Росії – колосальна залежність від 2 країн, і це може зіграти злий жарт з Путіним

Попри санкції проти країни-агресорки, є держави, які відкрито або ні допомагають Росії. Це дає можливість росіянам підтримувати військово-промисловий комплекс для продовження війни на території України. Однак зміна геополітичного вектора світових лідерів може вдарити по Кремлю.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, політичний експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що у Росії є колосальна залежність від двох країн. Вони допомагають росіянам військово та економічно мати спроможності й далі вести війну проти нашої держави.

Дивіться також Зустріч, на яку чекає світ: як Трамп хоче змусити Сі Цзіньпіна та Путіна закінчити війну в Україні

Від яких країн залежить Росія?

Олександр Мусієнко зауважив, що за час повномасштабного вторгнення Росії на територію України Кремль найбільше підтримували Північна Корея та Китай. Мовиться про постачання озброєння, боєприпасів та всього іншого, чим ці держави допомагають Володимиру Путіну.

Відмінність між Китаєм та Північною Кореєю полягає лише в тому, що китайці допомагають Росії не відкрито. Політичний експерт наголосив, що вони це роблять хитро, прикриваючись технологіями подвійного призначення.

Мовляв, Китай торгує із Росією елементами електроніки чи двигунами для дронів, які росіяни нібито мали використовувати у сільському господарстві.

Це триває до того моменту, поки китайські компанії не ловлять за руку фінансові інституції Заходу, з якими ці ж китайські компанії воліли б розвивати співпрацю,

– сказав Мусієнко.

Україна, вивчаючи російську зброю, яка атакує територію нашої держави, акцентує саме на елементах, які Росії продають Китай чи інші країни. Це важлива робота, яка сприяє зменшенню спроможностей Росії виготовляти техніку для війни.

Політичний експерт також підкреслив, що, попри підтримку Росії, Китай не допомагає Кремлю сповна. Підтримка є доволі обмеженою, адже Пекін не зацікавлений, щоб росіяни здобували значні перемоги. Китайській владі вигідне ослаблення Росії, щоб експлуатувати її у своїх цілях.

З часом Пекін взагалі може припинити допомогу Кремлю. Це стане можливим за умови, якщо китайська влада обере курс на Захід та співпрацю із США. У такому випадку Росії буде край складно утримувати власний оборонно-промисловий комплекс.

Зв'язки Росії та Китаю: останні новини