В России педофил проник в детский лагерь и изнасиловал 4 девочек, похищенных из Украины
В российские Анапе задержали мужчину, изнасиловавшего пятерых девочек. Жертвами педофила стали четверо детей, которых Россия депортировала из Украины.
Российские СМИ пишут, что педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство", информирует 24 Канал. Мужчина уже задержан.
Смотрите также Самой маленькой всего 4 года: сколько детей оккупанты изнасиловали в Украине
Педофил изнасиловал девочек в возрасте 10 – 12 лет
По информации российских СМИ, педофилом оказался официально безработный 49-летний Геннадий Измайлов. Насильник вошел в комнату отдыха и совершил действия сексуального характера в отношении пяти школьниц 10 – 12 лет.
Сообщается, что четыре девочки из временно оккупированной Донецкой области, одна из Московской области. Как извращенец попал в детский лагерь, выясняется.
С задержанным работают следователи. Против педофила возбуждены уголовные дела по статьям "Развратные действия" и "Насильственные действия сексуального характера" в отношении несовершеннолетних.
Российские СМИ информируют, что Измайлова ранее уже привлекали за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя и употребление наркотиков.
Также сообщается, что он устроил рейд по нескольким детским лагерям. Ночью он заходил в комнаты и трогал спящих девочек. Вожатых извращенец перед этим запирал в их комнатах.
Задержали извращенца уже на территории другого детского лагеря в Анапе.
В России признались в похищении 700 тысяч детей из Украины
- Россия признала, что вывезла из Украины более 700 тысяч детей. Большинство из них забрали с родителями или родственниками, а сирот устроили в приемные семьи.
- Об этом свидетельствует обнародованный отчет за 2022 год уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Как известно, суд в Гааге выдал ордер на арест так называемой российской омбудсменки, подозреваемой в похищении украинских детей.
- Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец попросил Международный уголовный суд использовать этот отчет как прямое доказательство по делу о причастности России к депортации украинских детей.