У Росії педофіл проник у дитячий табір і зґвалтував 4 дівчаток, викрадених з України

У російські Анапі затримали чоловіка, який зґвалтував п'ятьох дівчаток. Жертвами педофіла стали четверо дітей, яких Росія депортувала з України.

Російські ЗМІ пишуть, що педофіл із Воронезької області поглумився над дівчатками в дитячому таборі "Щасливе дитинство", інформує 24 Канал. Чоловіка вже затримано.

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Педофіл зґвалтував дівчаток віком 10 – 12 років

За інформацією російських ЗМІ, педофілом виявився офіційно безробітний 49-річний Геннадій Ізмайлов. Ґвалтівник зайшов у кімнату відпочинку і вчинив дії сексуального характеру щодо п'яти школярок 10 – 12 років.

Повідомляється, що чотири дівчинки з тимчасово окупованої Донецької області, одна – з Московської області. Як збоченець потрапив до дитячого табору, з'ясовується.

Із затриманим працюють слідчі. Проти педофіла порушено кримінальні справи за статтями "Розпусні дії" та "Насильницькі дії сексуального характеру" щодо неповнолітніх.

Російські ЗМІ інформують, що Ізмайлова раніше вже притягували за проникнення в житловий будинок, розпивання алкоголю і вживання наркотиків.

Також повідомляється, що він влаштував рейд кількома дитячими таборами. Вночі він заходив до кімнат і чіпав сплячих дівчаток. Вожатих збоченець перед цим замикав у їхніх кімнатах.

Затримали збоченця вже на території іншого дитячого табору в Анапі.

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