В России суд арестовал пермского стрелка: он признал вину

Судья Дзержинского районного суда вынес приговор Тимуру Бекмансурову, который расстрелял 6 человек в Пермском университете. Ранее на допросе он полностью признал свою вину.

Пермского стрелка арестовали на 2 месяца. В ближайшее время его должны отвезти в СИЗО.

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Чтобы огласить приговор, судья Дзержинского райсуда прибыл в больницу, где сейчас лечится парень. Заседание проходило в актовом зале медицинского учреждения. Обвиняемый согласился с решением суда.

Бекмансурову предъявили обвинение по статье 105 об убийстве двух и более людей, он полностью признал свою вину. Студенту грозит пожизненное заключение.

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Пермского стрелка арестовали / Фото 59.ru

Стрельба в Пермском университете: главное

20 сентября 2021 года студент первого курса юридического факультета Пермского университета Тимур Бекмансуров открыл огонь в учебном заведении.

Чтобы спастись, студенты, которые были в университете, баррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон.

В результате стрельбы 6 человек погибли, еще десятки получили ранения. Во время задержания Бекмансурова серьезно ранили, из-за чего он попал в больницу.

Парень заявил, что давно хотел совершить такое преступление. Об этом он даже писал в соцсетях. Отмечал, что деньги на оружие собирал еще с 10 класса.

В каком состоянии стрелок

Состояние Тимура Бекмансурова, которого подозревают в стрельбе в Пермском университете в России, относительно улучшилось. Парень пришел в себя. Сам парень якобы ничего не помнит и утверждает, что у него амнезия, пишет Mash. 21 сентября врачи ампутировали ему ногу и перевели из реанимации в обычную палату.