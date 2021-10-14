В России суд арестовал пермского стрелка: он признал вину

14 октября 2021 , 15:18
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Источник:

телеграм-канал SHOT

Судья Дзержинского районного суда вынес приговор Тимуру Бекмансурову, который расстрелял 6 человек в Пермском университете. Ранее на допросе он полностью признал свою вину.

Пермского стрелка арестовали на 2 месяца. В ближайшее время его должны отвезти в СИЗО.

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Чтобы огласить приговор, судья Дзержинского райсуда прибыл в больницу, где сейчас лечится парень. Заседание проходило в актовом зале медицинского учреждения. Обвиняемый согласился с решением суда.

Бекмансурову предъявили обвинение по статье 105 об убийстве двух и более людей, он полностью признал свою вину. Студенту грозит пожизненное заключение.

В России суд арестовал пермского стрелка: смотрите видео


Пермского стрелка арестовали / Фото 59.ru

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В каком состоянии стрелок

Состояние Тимура Бекмансурова, которого подозревают в стрельбе в Пермском университете в России, относительно улучшилось. Парень пришел в себя. Сам парень якобы ничего не помнит и утверждает, что у него амнезия, пишет Mash. 21 сентября врачи ампутировали ему ногу и перевели из реанимации в обычную палату.

Автор: Альона Захарова