Только за 24 сентября потратили почти 2 миллиона рублей. На его лечение и в дальнейшем необходимы деньги.

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В каком состоянии стрелок

Он по-прежнему находится в сознании. Однако четко разговаривать ему пока не удается, ведь во рту расположены трубки. Медики предположили, что следователи смогут его допросить не ранее, чем через несколько дней.

Справка. Сначала сообщали, что стрелок погиб. Называли даже точное время смерти. Однако впоследствии информацию опровергли.

Несмотря на то, что Бекмансурову говорить трудно, он изредка обращается к врачам. Просит дать ему воды или повернуть на другую сторону. Сейчас его состояние стабильное.

Как реагируют в сети

Новость о том, что на лечение стрелка тратят миллионы, сеть восприняла возмутительно. Почти все комментарии – отрицательные.

"Усыпите этого урода".

"Интересно, он оплатит эти расходы?".

"Молодец, выкарабкивается. И потом будет отвечать за это дерьмо, которое натворил".

"Нет уж. Возьмите теперь эту с**у и пусть гниет за решеткой".

"Стоит лечить, я думаю. Пусть без ноги пострадает всю жизнь. Я надеюсь, что он будет страдать каждый Божий день".

"На лечение детей собираем деньги, а эту гниду с "того" мира вытащили за бюджетные средства?".

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Стрельба в Пермском университете: главное

На территорию Пермского университета неизвестный пробрался утром 20 сентября и открыл огонь из огнестрельного оружия. Подозревают, что теракт устроил 18-летний Тимур Бекмансуров.

В результате происшествия 6 человек погибли, а еще 24 ранены.

Чтобы спастись, студентам приходилось выпрыгивать из окон и баррикадироваться в аудиториях.

Нападавшего тяжело ранили во время задержания.

Бекмансуров давно хотел совершить такое преступление. Об этом сам писал в соцсетях. Отмечал, что деньги на оружие собирал еще с 10 класса.

Текст публикации в телеграм-канале SHOT:

Как нам стало известно, только за вчерашний день на лечение преступника Тимура Бекмансурова потрачено почти два миллиона рублей.

По нашим данным, он по-прежнему в сознании, но нормально разговаривать не может из-за трубки во рту. Поэтому допрашивать задержанного следователи смогут не ранее чем через несколько дней, предполагают медики.

Сам Бекмансуров изредка обращается к врачам с просьбами – дать ему воды или вернуть на другую сторону. Сейчас его состояние стабильное, но из-за тяжелых травм не исключают появление осложнений.