Стрелок ничего не помнит, – СМИ

Общее состояние здоровья подозреваемого все еще тяжелое. Вероятно, ему будут делать искусственную почку.

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При этом врачи пермской больницы получили указание – сделать все, чтобы сохранить его жизнь,

– говорится в сообщении.

Сам молодой человек якобы ничего не помнит и утверждает, что у него амнезия, пишет Mash.

Бекмансурова поселили в вип-палате

Подозреваемого поселили в вип-палате, чтобы правоохранителям было удобнее его охранять. Полицейские получили информацию, что к стрелку могут попробовать ворваться родственники погибших. Именно поэтому и решили усилить охрану. Теперь возле Бекмансурова находится более десятка правоохранителей, а на этаж вообще никого постороннего не пропускают. Окна в палате заклеили зеркальной пленкой.

Обратите внимание! Мать Бекмансурова рассказала, что ее сын спокойный и "идеальный ребенок". Тимур любил животных, а вот людей – нет. Кроме того, женщина рассказала, что парень давно мечтал купить ружье.

Что известно о стрельбе в Перми