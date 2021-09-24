Стрілок нічого не пам'ятає, – ЗМІ
Загальний стан здоров'я підозрюваного все ще складний. Ймовірно, йому робитимуть штучну нирку.
До теми Після трагедії в університеті Пермі: головний слідчий наклав на себе руки
При цьому лікарі пермської лікарні одержали негласну вказівку – зробити все, щоб зберегти його життя,
– мовиться у повідомленні.
Сам хлопець нібито нічого не пам'ятає і стверджує, що в нього амнезія, пише Mash.
Бекмансурова поселили у віп палаті
Підозрюваного поселили у віп палаті, щоб правоохоронцям було зручніше його охороняти. Поліцейські отримали інформацію, що до ймовірного стрілка можуть спробувати увірватися родичі загиблих у стрілянині. Саме тому й вирішили посилити охорону. Тепер біля Бекмансурова перебуває понад десяток правоохоронців, а на поверх взагалі нікого стороннього не пропускають. Вікна у палаті заклеїли дзеркальною плівкою.
Що відомо про стрілянину у Пермі
- Зранку 20 вересня невідомий пробрався на територію Пермського університету та відкрив вогонь з вогнепальної зброї. Підозрюють у цьому 18-річного Тимура Бекмансурова.
- Налякані студенти вистрибували з вікон, а частина – забарикадувалася в аудиторіях. На жаль, 6 людей загинули, а ще 24 – зазнали поранень.
- Під час затримання нападника важко поранили. Його відвезли у лікарню. Напередодні Бекмансуров писав у соцмережах, що давно хотів вчинити такий злочин. Гроші на зброю він збирав ще з 10 класу.