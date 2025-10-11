Во время захода на посадку вечером 9 октября в России разбился российский истребитель МиГ-31. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Этот вид авиации россияне изготавливать не могут.

Об этом в интервью 24 Канала напомнил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, назвав эти самолеты "штучным товаром", поэтому потеря истребителей такого типа для России является непоправимой.

Сколько лет российским МиГам?

Летчик-инструктор предположил, что причиной аварии могло стать то, что дала сбой механизация крыла самолета или гидросистема, ведь, по его словам, этот вид авиации в России уже устаревший.

Они и без санкций будут разваливаться, потому что им более 50 лет. Летчики катапультировались, понятно, что получили грыжи, в дальнейшем летать уже вряд ли смогут на большую дальность,

– озвучил Свитан.

Тот факт, что россияне проводят учебно-тренировочные полеты, во время которого как раз и произошла эта авария, свидетельствует, со слов военного эксперта, о том, что они поддерживают летный состав в боевом состоянии.

Коротко об аварии 9 октября: