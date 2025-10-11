Серйозна втрата для Росії: льотчик-інструктор припустив, чому розбився МіГ-31
- В Росії розбився винищувач МіГ-31 під час навчально-тренувального польоту, цим літакам вже понад 50 років.
- Літак впав у лісистій місцевості, спричинивши пожежу; пілоти встигли катапультуватися.
Під час заходу на посадку ввечері 9 жовтня в Росії розбився російський винищувач МіГ-31. Літак виконував навчально-тренувальний політ. Цей вид авіації росіяни виготовляти не можуть.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу нагадав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, назвавши ці літаки "штучним товаром", тож втрата винищувачів такого типу для Росії є безповортною.
Скільки років російським МіГ?
Льотчик-інструктор припустив, що причиною аварії могло стати те, що дала збій механізація крила літака чи гідросистема, адже, з його слів, цей вид авіації в Росії вже застарілий.
Вони й без санкцій будуть розвалюватися, бо їм понад 50 років. Льотчики катапультувалися, зрозуміло, що отримали грижі, надалі літати вже навряд чи зможуть на велику дальність,
– озвучив Світан.
Той факт, що росіяни проводять навчально-тренувальні польоти, під час якого як раз і сталася ця аварія, свідчить, зі слів військового експерта, про те, що вони підтримують льотний склад у бойовому стані.
Коротко про аварію 9 жовтня:
О 19:20 в Липецькій області в аварію потрапив винищувач-перехоплювач МіГ-31. Про подію повідомило російське міноборони. Росія розглядає версію, що стався збій системи випуску шасі, коли літак мав йти на посадку.
Літак впав в лісистій місцевості Чаплигінського району області, спричинивши пожежу. Повідомляється, що пілоти катапультувалися, отримали травми й були доставлені в лікарню.