Большинство не подлежит восстановлению: Россия полностью исчерпала запас боеспособных танков
- Российская армия исчерпала запас боеспособных танков, из 2887 танков на хранении 1656 единиц находятся в плохом состоянии, а 1231 – в "крайне плохом".
- Российские войска активизировали расконсервацию БМП на 111-й Центральной базе резерва танков, но большинство машин в запущенном состоянии из-за длительного хранения под открытым небом.
Данные OSINT-аналитиков свидетельствуют, что российская армия полностью исчерпала запас боеспособных танков. В то же время часть этой техники теоретически можно восстановить.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военного блогера Романа Шрайка.
Читайте также Сколько россиян погибло на войне: Генштаб обновил цифры на 8 октября
Сколько танков на самом деле имеет Россия?
По словам аналитиков, на хранение в России остаются 2887 танков, среди них 1656 единиц находятся в плохом состоянии.
Стоит отметить, что примерно 60% из них (в частности модели Т-64, Т-72 Урал/А, Т-80УД) практически не подлежат восстановлению.
Остальные составляют:
- Т-55 – 15 единиц,
- Т-62 – 377 единиц,
- Т-72Б – 292 единицы.
В общем эти 684 танка теоретически можно восстановить, но процесс ремонта будет значительно медленнее из-за состояния техники.
Еще 1231 танк находится в "крайне плохом" состоянии, то есть фактически не подлежит ремонту.
Роман Шрайк отметил, что это не означает полное отсутствие танков в подразделениях российской армии – техника там есть, однако ее пытаются хранить, учитывая высокие потери и сокращение возможностей для восстановления запасов.
В то же время недавно стало известно, что российские войска активизировали расконсервацию БМП на 111 Центральной базе резерва танков в Костромской области.
Военный аналитик Jompy обнародовал спутниковый снимок, который подтверждает существенные изменения на территории объекта.
Справка. 111 Центральная база резерва танков (в/ч 42857) является одним из основных пунктов хранения бронетехники вооруженных сил России. Она расположена вблизи города Буй в Костромской области и подчиняется Центральному военному округу.
Сейчас россияне направляют БМП на восстановление или разбирают на донорские запчасти для других соединений.
Как сообщает "Милитарный", за годы хранения под открытым небом большинство машин оказались в крайне запущенном состоянии. Корпуса покрыты ржавчиной, приборы испорчены, а двигатели и системы управления получили серьезные повреждения, что существенно снижает их боеспособность.
Россияне также несут значительные потери на фронте
Проект "Хочу жить" 6 октября обнародовал утечку российских данных, детализирующих потери России с января по август 2025 года. Отмечается, что общие потери российских войск в этот период составляют 281 550 человек.
Согласно обнародованным данным, наибольшие потери российская армия понесла на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях.
Недавно в районе Константиновки пилоты подразделения "Феникс" во взаимодействии со смежными отбили один из самых масштабных штурмов противника за последние два-три месяца. По словам бойцов, им удалось уничтожить большое количество вражеской военной техники.