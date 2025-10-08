Данные OSINT-аналитиков свидетельствуют, что российская армия полностью исчерпала запас боеспособных танков. В то же время часть этой техники теоретически можно восстановить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военного блогера Романа Шрайка.

Читайте также Сколько россиян погибло на войне: Генштаб обновил цифры на 8 октября

Сколько танков на самом деле имеет Россия?

По словам аналитиков, на хранение в России остаются 2887 танков, среди них 1656 единиц находятся в плохом состоянии.

Стоит отметить, что примерно 60% из них (в частности модели Т-64, Т-72 Урал/А, Т-80УД) практически не подлежат восстановлению.

Остальные составляют:

Т-55 – 15 единиц,

Т-62 – 377 единиц,

Т-72Б – 292 единицы.

В общем эти 684 танка теоретически можно восстановить, но процесс ремонта будет значительно медленнее из-за состояния техники.

Еще 1231 танк находится в "крайне плохом" состоянии, то есть фактически не подлежит ремонту.

Роман Шрайк отметил, что это не означает полное отсутствие танков в подразделениях российской армии – техника там есть, однако ее пытаются хранить, учитывая высокие потери и сокращение возможностей для восстановления запасов.

В то же время недавно стало известно, что российские войска активизировали расконсервацию БМП на 111 Центральной базе резерва танков в Костромской области.

Военный аналитик Jompy обнародовал спутниковый снимок, который подтверждает существенные изменения на территории объекта.

Справка. 111 Центральная база резерва танков (в/ч 42857) является одним из основных пунктов хранения бронетехники вооруженных сил России. Она расположена вблизи города Буй в Костромской области и подчиняется Центральному военному округу.

Сейчас россияне направляют БМП на восстановление или разбирают на донорские запчасти для других соединений.

Как сообщает "Милитарный", за годы хранения под открытым небом большинство машин оказались в крайне запущенном состоянии. Корпуса покрыты ржавчиной, приборы испорчены, а двигатели и системы управления получили серьезные повреждения, что существенно снижает их боеспособность.

Россияне также несут значительные потери на фронте