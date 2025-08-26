Российские удары по Донецкой области привели к перебоям с электроснабжением. Горняки оказались в ловушке.

Об опасном происшествии в Донецкой области сообщил председатель Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец, передает 24 Канал.

Что известно о ситуации в Доброполье?

Нардеп рассказал, что в результате российского обстрела обесточены шахты Добропольской громады. По его словам, 148 горняков остаются под землей.

Напомним, что оккупанты приблизились к Доброполью. 11 августа стало известно, что россияни прорвали первую линию обороны украинских воинов на этом направлении. Покровск и Мирноград оказались под угрозой окружения. За несколько дней Силам обороны удалось остановить продвижение противника и выбить его из захваченных ранее населенных пунктов.

18 августа аналитики Института изучения войны фиксировали признаки того, что россияне пытаются превратить начальное тактическое проникновение небольших ударных групп вокруг Доброполья на более широкий прорыв оперативного уровня.

Впрочем, уже 26 августа в ISW указали на то, что вражеская попытка усилить наступление на Доброполье провалилась. Российская тактика "инфильтрации" оказалась неэффективной из-за проблем с логистикой и низкого количества солдат, что помешало закрепиться на позициях. Поэтому сейчас оккупанты сосредоточились на других направлениях, где пытаются прорваться к ключевым логистическим путям ВСУ.

