Росіяни удари по Донеччині призвели до перебоїв з електропостачанням. Гірники опинилися у пастці.

Про небезпечну подію на Донеччині повідомив голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець, передає 24 Канал.

Дивіться також Найглибша шахта у світі: яка її глибина і що там видобувають

Що відомо про ситуацію у Добропіллі?

Нардеп розповів, що внаслідок російського обстрілу знеструмлені шахти Добропільської громади. За його словами, 148 гірників залишаються під землею.

Нагадаємо, що окупанти наблизилися до Добропілля. 11 серпня стало відомо, що росіяни прорвали першу лінію оборони українських воїнів на цьому напрямку. Покровськ і Мирноград опинилися під загрозою оточення. За кілька днів Силам оборони вдалося зупинити просування противника і вибити його із захоплених раніше населених пунктів.

18 серпня аналітики Інституту вивчення війни фіксували ознаки того, що росіяни намагаються перетворити початкове тактичне проникнення невеликих ударних груп навколо Добропілля на ширший прорив оперативного рівня.

Втім, вже 26 серпня в ISW вказали на те, що ворожа спроба посилити наступ на Добропілля провалилася. Російська тактика "інфільтрації" виявилася неефективною через проблеми з логістикою і низьку кількість солдатів, що завадило закріпитися на позиціях. Тому наразі окупанти зосередилися на інших напрямках, де намагаються прорватися до ключових логістичних шляхів ЗСУ.

Що відомо про аварії на шахтах?