Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна та голову Конфедерації Вільних профспілок України Михайла Волинця.

Які наслідки обстрілу шахти?

За словами Вадима Філашкіна, усіх шахтарів вдалося підняти на поверхню, постраждалих внаслідок цього немає. Він висловив вдячність рятувальникам, енергетикам та шахтарям за професіоналізм і злагоджені дії.

Окупанти продовжують цілити в промисловість, намагаючись зламати економіку Донеччини. Але ми тримаємося. І працюємо – попри все,

– написав він.

Михайло Волинець підтвердив, що російський удар вивів з ладу підстанцію на 110 кВ, знеструмивши шахту Добропільська державного "Добропіллявугілля-видобуток". На момент удару у вибої працювали 9 працівників.

"Втім, ситуація на підприємстві критична. Йде загазування, а головне – затоплення копальні. Ймовірніше за все шахта Добропільська, її лави, зокрема, недавно відкриті, будуть затоплені з катастрофічними наслідками для громади, для регіону", – наголосив він.

До слова, нещодавно надзвичайна подія трапилася на шахті "Лісова" у селі Сілець Шептицького району Львівської області. Там стався обвал породи. Гірник 1987 року народження отримав травму ноги та руки.