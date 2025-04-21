Шахти нерентабельні

Причина – нерентабельність. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Через падіння світових цін на вугілля та високі витрати, інвестори вирішили повернути шахти окупаційній владі для подальшої ліквідації.

За оцінками, утримання цих об'єктів може коштувати до 3 мільярдів рублів (понад 32 мільйони доларів) щорічно.

Компанії звинувачують окупантів

Окупаційна адміністрація очікує, що саме інвестори оплатять розробку технічної документації для консервації або закриття шахт. Натомість компанії перекладають цю відповідальність на місцеву "владу".

Зауважимо, ще у вересні 2024 року російська адміністрація заявляла про амбітні плани експортувати вугілля з Донбасу до Китаю, Індії, Ірану, Узбекистану та Малайзії – через порти в Маріуполі, Таганрозі, Ростові-на-Дону та залізничними шляхами через Азербайджан і Іран.

У лютому та червні 2024 року компанія "Торговый дом "Донские угли"" отримала в оренду 10 шахт, частина з яких до 2014 року належала українському холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова та ДУП "Свердловантрацит".

Наразі невідомо, скільки шахт продовжують роботу на окупованій території. До початку війни в регіоні працювало 95 вугільних шахт. За даними до 2022 року, на експорт до Росії щорічно постачалися 2,8 мільйона тонн вугілля з окупованих територій.