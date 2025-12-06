Россия атаковала энергообъекты в 8 областях, в частности ТЭС: какова ситуация с электричеством

В ночь на субботу, 6 декабря, россияне нанесли массированный ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии. Есть обесточенные потребители.

Аварийно-восстановительные работы проводят там, где это пока позволяет ситуация с безопасностью. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Смотрите также "Железный купол" с ИИ для Европы: что это за система и сможет ли защитить города от ракет и дронов

Куда целился противник ночью?

Ночью враг обстрелял объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

В Укрэнерго уточнили, что это была восьмая с начала года массированная ракетно-дроновая атака на энергосистему. В результате нее повреждено оборудование.

По состоянию на утро есть отключение электроэнергии в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение обесточенных абонентов и вернуть в строй поврежденное врагом оборудование,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Актуальные графики размещены на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении можно узнать на страницах облэнерго вашего региона.

Какова ситуация со светом после обстрелов?