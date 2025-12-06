Россия атаковала энергообъекты в 8 областях, в частности ТЭС: какова ситуация с электричеством
- Россия нанесла массированный удар по энергообъектам в 8 областях, в частности в Киевской, Черниговской, Одесской и Львовской областях.
- В нескольких областях потребители остались без электричества, а энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
В ночь на субботу, 6 декабря, россияне нанесли массированный ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии. Есть обесточенные потребители.
Аварийно-восстановительные работы проводят там, где это пока позволяет ситуация с безопасностью. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Смотрите также "Железный купол" с ИИ для Европы: что это за система и сможет ли защитить города от ракет и дронов
Куда целился противник ночью?
Ночью враг обстрелял объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
В Укрэнерго уточнили, что это была восьмая с начала года массированная ракетно-дроновая атака на энергосистему. В результате нее повреждено оборудование.
По состоянию на утро есть отключение электроэнергии в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение обесточенных абонентов и вернуть в строй поврежденное врагом оборудование,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! Актуальные графики размещены на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении можно узнать на страницах облэнерго вашего региона.
Какова ситуация со светом после обстрелов?
- К слову, во всех регионах Украины 6 декабря применили графики почасовых отключений. Кроме того, продолжают действовать ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
- Из-за вражеской атаки объем предварительно прогнозируемых мер по ограничению потребления вынужденно увеличили – отключения коснутся от 2,5 до 3 очередей одновременно.