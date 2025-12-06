Росія атакувала енергооб'єкти у 8 областях, зокрема ТЕС: яка ситуація зі світлом

У ніч на суботу, 6 грудня, росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії. Є знеструмлені споживачі.

Аварійно-відновлювальні роботи проводять там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство енергетики України.

Куди цілився противник уночі?

Уночі ворог обстріляв об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

В Укренерго уточнили, що це була восьма з початку року масована ракетно-дронова атака на енергосистему. Водночас у ДТЕК розповіли про вже шосту за останні два місяці атаку на теплоелектростанції в різних регіонах і серйозне пошкодження обладнання.

Станом на ранок знеструмлення є на Одещині, Чернігівщині, Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити знеструмлених абонентів та повернути в роботу пошкоджене ворогом устаткування,

– йдеться в повідомленні.

Зауважте! Актуальні графіки розміщено на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні можна дізнатися на сторінках обленерго вашого регіону.

Яка ситуація зі світлом після обстрілів?