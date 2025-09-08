8 августа ночью в Киевской области были слышны взрывы. Оказалось, что оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры в области.

Около 00:46 мониторинговые каналы писали, что под массированной атакой беспилотников находилась Трипольская ТЭС. Также сообщили о перебоях со светом в населенных пунктах рядом и еще в некоторых районах Киева, передает 24 Канал.

Что известно об обстреле Трипольской ТЭС?

Утром в Минэнерго подтвердили информацию о том, что под российским обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области, хотя и не уточнили, какой именно.

В министерстве подчеркнули, что цель этой атаки – навредить мирному населению Украины, оставив без света дома, больницы, детские сады и школы.

Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура – ​​не военные цели. Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре,

– заявили в ведомстве.

Там отметили, что спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов.

"О любых изменениях в энергоснабжении будем сообщать дополнительно. Следите за официальными сообщениями", – отметили в Минэнерго.

Обратите внимание! В апреле 2024 года россияне разрушили Трипольскую ТЭС. Она была самым мощным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Правительство выделило более 1,5 миллиарда гривен на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС.

