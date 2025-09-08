Ночью Россия атаковала объект тепловой генерации в Киевской области, – Минэнерго
- Ночью 8 сентября россияне массированно атаковали Киевскую область дронами.
- Враг ударил по объекту тепловой генерации в Киевской области.
8 августа ночью в Киевской области были слышны взрывы. Оказалось, что оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры в области.
Около 00:46 мониторинговые каналы писали, что под массированной атакой беспилотников находилась Трипольская ТЭС. Также сообщили о перебоях со светом в населенных пунктах рядом и еще в некоторых районах Киева, передает 24 Канал.
Смотрите также Погибла мама с сыном: количество жертв в Киеве в результате атаки выросло
Что известно об обстреле Трипольской ТЭС?
Утром в Минэнерго подтвердили информацию о том, что под российским обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области, хотя и не уточнили, какой именно.
В министерстве подчеркнули, что цель этой атаки – навредить мирному населению Украины, оставив без света дома, больницы, детские сады и школы.
Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура – не военные цели. Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре,
– заявили в ведомстве.
Там отметили, что спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов.
"О любых изменениях в энергоснабжении будем сообщать дополнительно. Следите за официальными сообщениями", – отметили в Минэнерго.
Обратите внимание! В апреле 2024 года россияне разрушили Трипольскую ТЭС. Она была самым мощным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Правительство выделило более 1,5 миллиарда гривен на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС.
Что известно о последних российских обстрелах Украины?
- Ночью 8 сентября россияне атаковали беспилотниками Николаев. В городе возник пожар на территории производственного предприятия. Там повреждены техника и помещение.
- Число жертв в результате массированного удара по Украине с начала вторжения 7 сентября возросло. В Святошинском районе Киева из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего человека.
- Ночью 7 сентября оккупанты запустили 810 дронов и 13 ракет.