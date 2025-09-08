Уночі Росія атакувала об'єкт теплової генерації на Київщині, – Міненерго
- Уночі 8 вересня росіяни масовано атакували Київську область дронами.
Ворог вдарив по об'єкту теплової генерації на Київщині.
8 серпня уночі на Київщині було чути вибухи. Виявилося, що окупанти вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури в області.
Близько 00:46 моніторингові канали писали, що під масованою атакою безпілотників перебувала Трипільська ТЕС. Також повідомили про перебої зі світлом в населених пунктах поруч, і ще у деяких районах Києва, передає 24 Канал.
Що відомо про обстріл Трипільської ТЕС?
Вранці у Міненерго підтвердили інформацію про те, що під російським обстрілом опинився один з об'єктів теплової генерації на Київщині, хоча й не уточнили, який саме.
У міністерстві наголосили, що мета цієї атаки – нашкодити мирному населенню України, залишивши без світла оселі, лікарні, дитячі садки та школи.
Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура – це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б'є по критичній цивільній інфраструктурі,
– заявили у відомстві.
Там зазначили, що рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
"Про будь-які зміни в енергопостачанні повідомлятимемо додатково. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", – зауважили в Міненерго.
Зверніть увагу! У квітні 2024 року росіяни зруйнували Трипільську ТЕС. Вона була найпотужнішим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Уряд виділив понад 1,5 мільярда гривень на відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС.
Що відомо про останні російські обстріли України?
- Уночі 8 вересня росіяни атакували безпілотниками Миколаїв. У місті виникла пожежа на території виробничого підприємства. Там пошкоджено техніку та приміщення.
- Кількість жертв внаслідок наймасованішого удару по Україні з початку вторгнення 7 вересня зросла. У Святошинському районі Києва з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої людини.
- Уночі 7 вересня окупанти запустили 810 дронів і 13 ракет.