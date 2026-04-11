Супругов нашли под завалами, – Братчук о последствиях страшной ночной атаки по Одессе

Оккупанты в ночь на 11 апреля 2026 года атаковали Одессу. Известно о многих взрывах. К сожалению, в результате вражеских ударов есть жертвы.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 каналу, что сигналы воздушной тревоги раздавались еще с вечера 10 апреля. Есть попадания в объекты жилой, промышленной, гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуры.

"К сожалению, 2 человека погибли. Это супруги, которые нашли под обломками дома, куда попал дрон ударного типа. Один человек пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – сказал он.

Какие последствия атаки России по Одессе?

Сергей Братчук предостерег, что, после объявления об отбое воздушной тревоги в Одессе 11 апреля, оккупанты могут снова повторять запуск ударных беспилотников.

Это тактика противника, когда он сначала запускает дроны, а впоследствии возвращаются в акваторию Черного моря. Силы обороны активно сбивают эти воздушные цели, но стоит понимать, что таким образом россияне могут вести развития, чтобы впоследствии атаковать ракетами.

Сегодня было очень много дронов – очень мощная атака в несколько этапов. Предыдущую более 50 ударных дронов атаковало Одессу, Одесский район,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии.

Кроме разрушенного дома, есть также попадание в крышу общежития. К счастью, дрон не сдетонировал, но повреждения все же есть.

Важно! Накануне, 10 апреля, Одесса также была целью вражеских беспилотников. В тот день значительных повреждений гражданской инфраструктуры не было, однако пострадали энергетические и портовые объекты.

Сергей Братчук подчеркнул, что среди других целей противника 11 апреля была также портовая и припортовая инфраструктура Одессы.

