В Черниговской области враг попал в отель, в котором когда-то встречались Кучма, Путин и Лукашенко
- В Новгороде-Северском россияне атаковали отель "Славянский", построенный для встречи президентов Кучмы, Путина и Лукашенко.
- В результате атаки дронами поврежден склад с гуманитарной продукцией, детскую спортшколу и отель, пострадавших или жертв нет.
В Новгороде-Северском, что в Черниговской области, россияне попали по отелю утром в субботу, 4 октября. Его когда-то построили для встречи на тот момент президента Леонида Кучмы, Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Так, вышеупомянутый отель называется "Славянский" и был построен в 2004 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Что известно об атаке?
Начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов сообщил, что из-за атаки частично разрушен склад с гуманитарной продукцией, повреждено здание детской спортивной школы и отель "Славянский".
Очень сильно пострадал отель "Славянский". Это же символ нас, славян, и сейчас нас же, славян, и уничтожают. Здесь встречались президенты: Кучма, Путин, Лукашенко, Назарбаев. Это же символ этого, и сейчас они это уничтожают,
– рассказал он.
По его словам, россияне атаковали город с помощью двух ударных беспилотников, ориентировочно в 05:20. Два двигателя от дронов нашли коммунальщики. По данным местных властей, пострадавших или погибших в результате обстрела нет.
Россия усилила атаки на Черниговскую область
- Ночью россияне выпустили по региону ударные беспилотники, в результате чего повреждено несколько важных объектов энергетической инфраструктуры. Вследствие этого на тот момент без света остались около 50 тысяч потребителей.
- Еще в конце сентября произошел удар по энергообъектам в Нежинском районе. Перебои с электроснабжением зафиксировали по меньшей мере в 6 общинах и частично, в частности, в Нежине. Местные власти сообщали об увеличении целей врага.
- Коммунальное предприятие "Черниговводоканал" сообщало об обесточивании всех своих объектов. Специалисты проводило восстановительные работы насосных станций канализации. Жителям города рекомендовали срочно сделать запас питьевой воды.