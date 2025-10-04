Укр Рус
4 жовтня, 21:32
На Чернігівщині ворог влучив у готель, у якому колись зустрічалися Кучма, Путін і Лукашенко

Маргарита Волошина
Основні тези
  • У Новгороді-Сіверському росіяни атакували готель "Слов'янський", побудований для зустрічі президентів Кучми, Путіна та Лукашенка.
  • Внаслідок атаки дронами пошкоджено склад з гуманітарною продукцією, дитячу спортшколу та готель, постраждалих чи жертв немає.

У Новгороду-Сіверському, що у Чернігівській області, росіяни влучили по готелю зранку у суботу, 4 жовтня. Його колись збудували для зустрічі на той момент президента Леоніда Кучми, Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Так, вищезгаданий готель має назву "Слов'янський" і був побудований у 2004 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку?

Начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов повідомив, що через атаку частково зруйнований склад з гуманітарною продукцією, пошкоджена будівля дитячої спортивної школи та готель "Слов'янський".

Дуже сильно постраждав готель "Слов'янський". Це ж символ нас, слов'ян, і зараз нас же, слов’ян, і знищують. Тут зустрічались президенти: Кучма, Путін, Лукашенко, Назарбаєв. Це ж символ цього, і зараз вони це знищують, 
– розповів він.

За його словами, росіяни атакували місто за допомогою двох ударних безпілотників, орієнтовно о 05:20. Два двигуни від дронів знайшли комунальники. За даними місцевої влади, постраждалих чи загиблих внаслідок обстрілу немає.

Росія посилила атаки на Чернігівську область

  • Уночі росіяни випустили по регіону ударні безпілотники, унаслідок чого пошкоджено кілька важливих об'єктів енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього на той момент без світла залишилися близько 50 тисяч споживачів.

  • Ще наприкінці вересня стався удар по енергообʼєктах в Ніжинському районі. Перебої з електропостачанням зафіксували щонайменше у 6 громадах і частково, зокрема, у Ніжині. Місцева влада повідомляла про збільшення цілей ворога.

  • Комунальне підприємтсво "Чернігівводоканал" повідомляло про знеструмлення всіх своїх об'єктів. Фахівці проводило відновлювальні роботи насосних станцій каналізації. Жителям міста рекомендували терміново зробити запас питної води.