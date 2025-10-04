У Новгороду-Сіверському, що у Чернігівській області, росіяни влучили по готелю зранку у суботу, 4 жовтня. Його колись збудували для зустрічі на той момент президента Леоніда Кучми, Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Так, вищезгаданий готель має назву "Слов'янський" і був побудований у 2004 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку?

Начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов повідомив, що через атаку частково зруйнований склад з гуманітарною продукцією, пошкоджена будівля дитячої спортивної школи та готель "Слов'янський".

Дуже сильно постраждав готель "Слов'янський". Це ж символ нас, слов'ян, і зараз нас же, слов’ян, і знищують. Тут зустрічались президенти: Кучма, Путін, Лукашенко, Назарбаєв. Це ж символ цього, і зараз вони це знищують,

– розповів він.

За його словами, росіяни атакували місто за допомогою двох ударних безпілотників, орієнтовно о 05:20. Два двигуни від дронів знайшли комунальники. За даними місцевої влади, постраждалих чи загиблих внаслідок обстрілу немає.

