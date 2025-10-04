Так, вищезгаданий готель має назву "Слов'янський" і був побудований у 2004 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про атаку?
Начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов повідомив, що через атаку частково зруйнований склад з гуманітарною продукцією, пошкоджена будівля дитячої спортивної школи та готель "Слов'янський".
Дуже сильно постраждав готель "Слов'янський". Це ж символ нас, слов'ян, і зараз нас же, слов’ян, і знищують. Тут зустрічались президенти: Кучма, Путін, Лукашенко, Назарбаєв. Це ж символ цього, і зараз вони це знищують,
– розповів він.
За його словами, росіяни атакували місто за допомогою двох ударних безпілотників, орієнтовно о 05:20. Два двигуни від дронів знайшли комунальники. За даними місцевої влади, постраждалих чи загиблих внаслідок обстрілу немає.
Росія посилила атаки на Чернігівську область
Уночі росіяни випустили по регіону ударні безпілотники, унаслідок чого пошкоджено кілька важливих об'єктів енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього на той момент без світла залишилися близько 50 тисяч споживачів.
Ще наприкінці вересня стався удар по енергообʼєктах в Ніжинському районі. Перебої з електропостачанням зафіксували щонайменше у 6 громадах і частково, зокрема, у Ніжині. Місцева влада повідомляла про збільшення цілей ворога.
Комунальне підприємтсво "Чернігівводоканал" повідомляло про знеструмлення всіх своїх об'єктів. Фахівці проводило відновлювальні роботи насосних станцій каналізації. Жителям міста рекомендували терміново зробити запас питної води.