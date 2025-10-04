Так, вышеупомянутый отель называется "Славянский" и был построен в 2004 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Что известно об атаке?

Начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов сообщил, что из-за атаки частично разрушен склад с гуманитарной продукцией, повреждено здание детской спортивной школы и отель "Славянский".

Очень сильно пострадал отель "Славянский". Это же символ нас, славян, и сейчас нас же, славян, и уничтожают. Здесь встречались президенты: Кучма, Путин, Лукашенко, Назарбаев. Это же символ этого, и сейчас они это уничтожают,

– рассказал он.

По его словам, россияне атаковали город с помощью двух ударных беспилотников, ориентировочно в 05:20. Два двигателя от дронов нашли коммунальщики. По данным местных властей, пострадавших или погибших в результате обстрела нет.

Россия усилила атаки на Черниговскую область