Россия несколько часов назад ударила по подстанции в одном из регионов: детали от Укрэнерго

Россияне продолжают энергетический террор Украины. Днем 30 ноября они ударили по подстанции на Сумщине.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона рассказал, где ситуация самая сложная, передает 24 Канал.

Какая ситуация после обстрелов?

Самая сложная ситуация с энергетикой в прифронтовых и приграничных областях. В частности, в Сумской области.

Буквально несколько часов назад там был очередной удар по подстанции. Есть обесточивание потребителей,

– рассказал Зайченко.

Также очень тяжелая ситуация в Черниговской области, которая ежедневно страдает от постоянных обстрелов.

Кроме того, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская области. Там тоже ежедневно российские БпЛА, как "Шахеды", так и дроны на оптоволокне, атакуют энергообъекты.

Тяжелая ситуация продолжает быть и в Киеве.

"Ремонтные работы продолжаются, работают ремонтные бригады Укрэнерго и ДТЭК. Надеемся, что в ближайшее время ситуация улучшится", – сказал Зайченко.

Ситуация в энергетике