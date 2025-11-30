Росія кілька годин тому вдарила по підстанції в одному з регіонів: деталі від Укренерго

Росіяни продовжують енергетичний терор України. Вдень 30 листопада вони вдарили по підстанції на Сумщині.

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону розповів, де ситуація найскладніша, передає 24 Канал.

Яка ситуація після обстрілів?

Найскладніша ситуація з енергетикою у прифронтових і прикордонних областях. Зокрема, у Сумській області.

Буквально кілька годин тому там був черговий удар по підстанції. Є знеструмлення споживачів,

– розповів Зайченко.

Також дуже важка ситуація в Чернігівській області, яка щодня страждає від постійних обстрілів.

Крім того, Харківська, Донецька, Дніпропетровська області. Там теж щодня російські БпЛА, як "Шахеди", так і дрони на оптоволокні, атакують енергооб'єкти.

Важка ситуація продовжує бути й у Києві.

"Ремонтні роботи продовжуються, працюють ремонтні бригади Укренерго та ДТЕК. Надіємося, що найближчим часом ситуація покращиться", – сказав Зайченко.

Ситуація в енергетиці