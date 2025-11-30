Росія кілька годин тому вдарила по підстанції в одному з регіонів: деталі від Укренерго
- 30 листопада російські війська вдарили по підстанції на Сумщині, що спричинило знеструмлення споживачів.
- Енергетична ситуація залишається складною в прифронтових і прикордонних регіонах, таких як Сумська, Чернігівська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Київ.
Росіяни продовжують енергетичний терор України. Вдень 30 листопада вони вдарили по підстанції на Сумщині.
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону розповів, де ситуація найскладніша, передає 24 Канал.
Яка ситуація після обстрілів?
Найскладніша ситуація з енергетикою у прифронтових і прикордонних областях. Зокрема, у Сумській області.
Буквально кілька годин тому там був черговий удар по підстанції. Є знеструмлення споживачів,
– розповів Зайченко.
Також дуже важка ситуація в Чернігівській області, яка щодня страждає від постійних обстрілів.
Крім того, Харківська, Донецька, Дніпропетровська області. Там теж щодня російські БпЛА, як "Шахеди", так і дрони на оптоволокні, атакують енергооб'єкти.
Важка ситуація продовжує бути й у Києві.
"Ремонтні роботи продовжуються, працюють ремонтні бригади Укренерго та ДТЕК. Надіємося, що найближчим часом ситуація покращиться", – сказав Зайченко.
Ситуація в енергетиці
1 грудня графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг.
29 листопада Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі в кількох областях: у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях. Через це понад 600 тисяч споживачів залишилися без світла.
Водночас 28 листопада повідомляли, що світла буде більше, адже 3 українські АЕС відновили свою потужність.